Harga ice bucket challenge Hari Ini

Harga live ice bucket challenge (ICE) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ICE ke USD saat ini adalah -- per ICE.

ice bucket challenge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,241.28, dengan suplai yang beredar 999.78M ICE. Selama 24 jam terakhir, ICE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00299862, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ICE bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -17.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ice bucket challenge (ICE)

Kapitalisasi Pasar $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K Suplai Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Total Suplai 999,783,043.18427 999,783,043.18427 999,783,043.18427

Kapitalisasi Pasar ice bucket challenge saat ini adalah $ 9.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ICE adalah 999.78M, dan total suplainya sebesar 999783043.18427. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.24K.