Harga Identified Flying Objects Hari Ini

Harga live Identified Flying Objects (IFO) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IFO ke USD saat ini adalah -- per IFO.

Identified Flying Objects saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,515.74, dengan suplai yang beredar 1.00B IFO. Selama 24 jam terakhir, IFO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, IFO bergerak +0.41% dalam satu jam terakhir dan +12.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Identified Flying Objects (IFO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Identified Flying Objects saat ini adalah $ 12.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IFO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.52K.