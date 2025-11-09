Tokenomi IdleMine (IDLE)
Tokenomi & Analisis Harga IdleMine (IDLE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk IdleMine (IDLE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi IdleMine (IDLE)
IdleMine 3.0 is the next evolution of the popular play-to-earn Web3 game. Players hold their thumb on the screen to mine digital rewards, participate in competitive 1v1 battles, and unlock new experiences through daily logins and loot crates. With its focus on rewarding user attention, IdleMine 3.0 combines gaming, digital asset ownership, and real-world rewards into one seamless ecosystem. Key Features: Play-to-Earn Mechanics: Mine tokens by holding your thumb. Daily Login Rewards: Earn free items, boosters, and tokens daily. 1v1 Battles: Compete with players across the globe for IDLE Tokens. Mystery Crates: Win rare NFTs,USDT, SOL, IDLE, in-game boosters and real world items. Boosters: Boosters increase your earnings (Earn Double IDLE Tokens) Leaderboarders: Climb the leaderboard to earn IDLE Tokens every week.
IDLE Token Utility IDLE is the native utility token of the IdleMine ecosystem. All gameplay activities and purchases within the IdleMine app are powered by IDLE. Primary Uses: Play the Game: IDLE is used to participate in game modes. Purchase Boosters: Boosters increase your earnings. Buy Mystery Crates: Open loot boxes with potential high-value rewards. Marketplace: Buy and sell rare NFTs or power-ups (upcoming).
Tokenomi IdleMine (IDLE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi IdleMine (IDLE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token IDLE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token IDLE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi IDLE, jelajahi harga live token IDLE!
