BursaDEX+
Harga live IdleMine hari ini adalah 0.00178942 USD. Lacak informasi harga aktual IDLE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IDLE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IDLE

Info Harga IDLE

Penjelasan IDLE

Situs Web Resmi IDLE

Tokenomi IDLE

Prakiraan Harga IDLE

Harga IdleMine (IDLE)

Harga Live 1 IDLE ke USD:

$0.00178942
Grafik Harga Live IdleMine (IDLE)
Informasi Harga IdleMine (IDLE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00171669
Low 24 Jam
$ 0.0018341
High 24 Jam

$ 0.00171669
$ 0.0018341
$ 0.00198739
$ 0.00143129
+2.12%

-0.83%

+10.02%

+10.02%

Harga aktual IdleMine (IDLE) adalah $0.00178942. Selama 24 jam terakhir, IDLE diperdagangkan antara low $ 0.00171669 dan high $ 0.0018341, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIDLE adalah $ 0.00198739, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00143129.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IDLE telah berubah sebesar +2.12% selama 1 jam terakhir, -0.83% selama 24 jam, dan +10.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar IdleMine (IDLE)

$ 8.58M
--
$ 17.89M
4.80B
9,999,996,463.404985
Kapitalisasi Pasar IdleMine saat ini adalah $ 8.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IDLE adalah 4.80B, dan total suplainya sebesar 9999996463.404985. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.89M.

Riwayat Harga IdleMine (IDLE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga IdleMine ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga IdleMine ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga IdleMine ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga IdleMine ke USD adalah $ 0.

Apa yang dimaksud dengan IdleMine (IDLE)

IdleMine 3.0 is the next evolution of the popular play-to-earn Web3 game. Players hold their thumb on the screen to mine digital rewards, participate in competitive 1v1 battles, and unlock new experiences through daily logins and loot crates. With its focus on rewarding user attention, IdleMine 3.0 combines gaming, digital asset ownership, and real-world rewards into one seamless ecosystem. Key Features: Play-to-Earn Mechanics: Mine tokens by holding your thumb. Daily Login Rewards: Earn free items, boosters, and tokens daily. 1v1 Battles: Compete with players across the globe for IDLE Tokens. Mystery Crates: Win rare NFTs,USDT, SOL, IDLE, in-game boosters and real world items. Boosters: Boosters increase your earnings (Earn Double IDLE Tokens) Leaderboarders: Climb the leaderboard to earn IDLE Tokens every week.

IDLE Token Utility IDLE is the native utility token of the IdleMine ecosystem. All gameplay activities and purchases within the IdleMine app are powered by IDLE. Primary Uses: Play the Game: IDLE is used to participate in game modes. Purchase Boosters: Boosters increase your earnings. Buy Mystery Crates: Open loot boxes with potential high-value rewards. Marketplace: Buy and sell rare NFTs or power-ups (upcoming).

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar.

Prediksi Harga IdleMine (USD)

Berapa nilai IdleMine (IDLE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda IdleMine (IDLE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk IdleMine.

Cek prediksi harga IdleMine sekarang!

Tokenomi IdleMine (IDLE)

Memahami tokenomi IdleMine (IDLE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IDLE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang IdleMine (IDLE)

Berapa nilai IdleMine (IDLE) hari ini?
Harga live IDLE dalam USD adalah 0.00178942 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IDLE ke USD saat ini?
Harga IDLE ke USD saat ini adalah $ 0.00178942. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar IdleMine?
Kapitalisasi pasar IDLE adalah $ 8.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IDLE?
Suplai beredar IDLE adalah 4.80B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IDLE?
IDLE mencapai harga ATH sebesar 0.00198739 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IDLE?
IDLE mencapai harga ATL 0.00143129 USD.
Berapa volume perdagangan IDLE?
Volume perdagangan 24 jam live IDLE adalah -- USD.
Akankah harga IDLE naik lebih tinggi tahun ini?
IDLE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IDLE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting IdleMine (IDLE)

11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

