Harga Infinite Sui Glitch Hari Ini

Harga live Infinite Sui Glitch (ISG) hari ini adalah $ 0.00000689, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ISG ke USD saat ini adalah $ 0.00000689 per ISG.

Infinite Sui Glitch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,888.51, dengan suplai yang beredar 1.00B ISG. Selama 24 jam terakhir, ISG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0011416, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000685.

Dalam kinerja jangka pendek, ISG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Infinite Sui Glitch (ISG)

Kapitalisasi Pasar $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Infinite Sui Glitch saat ini adalah $ 6.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ISG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.89K.