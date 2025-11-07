Harga Infinite Trading Protocol Hari Ini

Harga live Infinite Trading Protocol (ITP) hari ini adalah $ 0.01837536, dengan perubahan 1.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ITP ke USD saat ini adalah $ 0.01837536 per ITP.

Infinite Trading Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,513, dengan suplai yang beredar 4.71M ITP. Selama 24 jam terakhir, ITP diperdagangkan antara $ 0.01825728 (low) dan $ 0.0191305 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02969891, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01241365.

Dalam kinerja jangka pendek, ITP bergerak -0.22% dalam satu jam terakhir dan -9.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Infinite Trading Protocol (ITP)

Kapitalisasi Pasar $ 86.51K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.14M Suplai Peredaran 4.71M Total Suplai 660,146,957.2169611

