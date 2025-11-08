Harga Infinity Skies Hari Ini

Harga live Infinity Skies (ISKY) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ISKY ke USD saat ini adalah -- per ISKY.

Infinity Skies saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,128.81, dengan suplai yang beredar 15.52M ISKY. Selama 24 jam terakhir, ISKY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.727568, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ISKY bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -5.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Infinity Skies (ISKY)

Kapitalisasi Pasar $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Suplai Peredaran 15.52M 15.52M 15.52M Total Suplai 18,360,936.23 18,360,936.23 18,360,936.23

