Harga Invinos Hari Ini

Harga live Invinos (VINOS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VINOS ke USD saat ini adalah -- per VINOS.

Invinos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,862.6, dengan suplai yang beredar 100.00M VINOS. Selama 24 jam terakhir, VINOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03413643, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VINOS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Invinos (VINOS)

Kapitalisasi Pasar $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.86K$ 9.86K $ 9.86K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Invinos saat ini adalah $ 9.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VINOS adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.86K.