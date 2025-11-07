Harga Itty Bitty Hari Ini

Harga live Itty Bitty (ITTY) hari ini adalah $ 0.00006054, dengan perubahan 9.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ITTY ke USD saat ini adalah $ 0.00006054 per ITTY.

Itty Bitty saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,532, dengan suplai yang beredar 999.87M ITTY. Selama 24 jam terakhir, ITTY diperdagangkan antara $ 0.00006059 (low) dan $ 0.00006979 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00045914, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005425.

Dalam kinerja jangka pendek, ITTY bergerak -0.91% dalam satu jam terakhir dan -49.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Itty Bitty (ITTY)

Kapitalisasi Pasar $ 60.53K$ 60.53K $ 60.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.53K$ 60.53K $ 60.53K Suplai Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Total Suplai 999,871,446.660046 999,871,446.660046 999,871,446.660046

Kapitalisasi Pasar Itty Bitty saat ini adalah $ 60.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ITTY adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999871446.660046. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.53K.