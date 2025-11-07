BursaDEX+
Harga live Itty Bitty hari ini adalah 0.00006054 USD. Kapitalisasi pasar ITTY adalah 60,532 USD. Lacak informasi harga aktual ITTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Itty Bitty hari ini adalah 0.00006054 USD. Kapitalisasi pasar ITTY adalah 60,532 USD. Lacak informasi harga aktual ITTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Itty Bitty (ITTY)

Harga Live 1 ITTY ke USD:

-11.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Itty Bitty (ITTY)
Harga Itty Bitty Hari Ini

Harga live Itty Bitty (ITTY) hari ini adalah $ 0.00006054, dengan perubahan 9.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ITTY ke USD saat ini adalah $ 0.00006054 per ITTY.

Itty Bitty saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,532, dengan suplai yang beredar 999.87M ITTY. Selama 24 jam terakhir, ITTY diperdagangkan antara $ 0.00006059 (low) dan $ 0.00006979 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00045914, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005425.

Dalam kinerja jangka pendek, ITTY bergerak -0.91% dalam satu jam terakhir dan -49.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Itty Bitty (ITTY)

999.87M
999.87M 999.87M

Kapitalisasi Pasar Itty Bitty saat ini adalah $ 60.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ITTY adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999871446.660046. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.53K.

Riwayat Harga Itty Bitty USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.91%

-9.27%

-49.74%

-49.74%

Riwayat Harga Itty Bitty (ITTY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Itty Bitty ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Itty Bitty ke USD adalah $ -0.0000388674.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Itty Bitty ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Itty Bitty ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-9.27%
30 Days$ -0.0000388674-64.20%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Itty Bitty

Prediksi Harga Itty Bitty (ITTY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ITTY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Itty Bitty (ITTY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Itty Bitty berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga Itty Bitty yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ITTY untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Itty Bitty.

Apa yang dimaksud dengan Itty Bitty (ITTY)

Itty Bitty is the tiniest meme coin on Solana, created to embrace the power of being small in a big world. It’s not about serious utility—it’s about laughter, vibes, and tiny wins with huge potential. From his ridiculously small hands to his massive ambition, Itty Bitty has charmed his way into the hearts of degens. The project thrives on fun, social engagement, and creative storytelling, with a clear meme identity that fuels its organic growth. Itty Bitty is here to prove that even the smallest tokens can dream big.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Itty Bitty (ITTY)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Itty Bitty

Berapa nilai 1 Itty Bitty pada tahun 2030?
Jika Itty Bitty tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Itty Bitty tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Itty Bitty (ITTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.