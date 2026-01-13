Harga Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Hari Ini

Harga live Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) hari ini adalah $ 1.022, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JAAA ke USD saat ini adalah $ 1.022 per JAAA.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 873,332,227, dengan suplai yang beredar 854.33M JAAA. Selama 24 jam terakhir, JAAA diperdagangkan antara $ 1.022 (low) dan $ 1.022 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.022, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.009.

Dalam kinerja jangka pendek, JAAA bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

Kapitalisasi Pasar $ 873.33M$ 873.33M $ 873.33M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 873.33M$ 873.33M $ 873.33M Suplai Peredaran 854.33M 854.33M 854.33M Total Suplai 854,328,542.898351 854,328,542.898351 854,328,542.898351

