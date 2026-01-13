Harga JEET Hari Ini

Harga live JEET (JEET) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 17.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JEET ke USD saat ini adalah $ 0 per JEET.

JEET saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,770, dengan suplai yang beredar 884.00M JEET. Selama 24 jam terakhir, JEET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JEET bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -57.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JEET (JEET)

Kapitalisasi Pasar $ 22.77K$ 22.77K $ 22.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.76K$ 25.76K $ 25.76K Suplai Peredaran 884.00M 884.00M 884.00M Total Suplai 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Kapitalisasi Pasar JEET saat ini adalah $ 22.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JEET adalah 884.00M, dan total suplainya sebesar 999999999.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.76K.