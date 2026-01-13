BursaDEX+
Harga live Jeff CEO hari ini adalah 0.00101474 USD. Kapitalisasi pasar CEO adalah 1,017,030 USD. Lacak informasi harga aktual CEO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Jeff CEO (CEO)

$0.00101703
$0.00101703$0.00101703
-11.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Jeff CEO (CEO)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:55:05 (UTC+8)

Harga Jeff CEO Hari Ini

Harga live Jeff CEO (CEO) hari ini adalah $ 0.00101474, dengan perubahan 11.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CEO ke USD saat ini adalah $ 0.00101474 per CEO.

Jeff CEO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,017,030, dengan suplai yang beredar 1.00B CEO. Selama 24 jam terakhir, CEO diperdagangkan antara $ 0.00101654 (low) dan $ 0.0011587 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00218053, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CEO bergerak -2.80% dalam satu jam terakhir dan -14.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jeff CEO (CEO)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Jeff CEO saat ini adalah $ 1.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CEO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.02M.

Riwayat Harga Jeff CEO USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00101654
$ 0.00101654$ 0.00101654
Low 24 Jam
$ 0.0011587
$ 0.0011587$ 0.0011587
High 24 Jam

$ 0.00101654
$ 0.00101654$ 0.00101654

$ 0.0011587
$ 0.0011587$ 0.0011587

$ 0.00218053
$ 0.00218053$ 0.00218053

$ 0
$ 0$ 0

-2.80%

-11.86%

-14.54%

-14.54%

Riwayat Harga Jeff CEO (CEO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Jeff CEO ke USD adalah $ -0.000136558305434363.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Jeff CEO ke USD adalah $ -0.0000588231.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Jeff CEO ke USD adalah $ -0.0005046786.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Jeff CEO ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000136558305434363-11.86%
30 Days$ -0.0000588231-5.79%
60 Hari$ -0.0005046786-49.73%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Jeff CEO

Prediksi Harga Jeff CEO (CEO) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CEO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Jeff CEO (CEO) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Jeff CEO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Jeff CEO yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CEO pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Jeff CEO.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang Jeff CEO

Berapa harga Jeff CEO (CEO) hari ini?

Harga live adalah Rp17.117953482, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -11.86%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token CEO yang beredar?

Suplai beredar CEO adalah 1000000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Jeff CEO?

Ada perkiraan -- pemegang unik CEO di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Jeff CEO hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp17156584179.0, menempatkan Jeff CEO pada peringkat #3805 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif CEO diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Jeff CEO?

Pergerakan harga terbaru sebesar -11.86% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Meme,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,DeFAI, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:55:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Jeff CEO (CEO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.