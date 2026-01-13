Berapa nilai Just a Chart Guy saat ini?

Just a Chart Guy saat ini diperdagangkan seharga Rp1.19677099978275000, dengan pergerakan harga sebesar -14.43% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan CHARTGUY hari ini, naik atau turun?

CHARTGUY telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer Just a Chart Guy hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual CHARTGUY.

Apa yang membuat Just a Chart Guy berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, CHARTGUY menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah CHARTGUY yang beredar di pasar?

Terdapat 941473679.833151 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Just a Chart Guy sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp2.43514684642635000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.70391358312345000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.