Harga live Just a Chart Guy hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar CHARTGUY adalah 66,888 USD. Lacak informasi harga aktual CHARTGUY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Just a Chart Guy (CHARTGUY)

Harga Live 1 CHARTGUY ke USD:

--
----
-14.40%1D
USD
Grafik Harga Live Just a Chart Guy (CHARTGUY)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:45:37 (UTC+8)

Harga Just a Chart Guy Hari Ini

Harga live Just a Chart Guy (CHARTGUY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 14.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHARTGUY ke USD saat ini adalah $ 0 per CHARTGUY.

Just a Chart Guy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,888, dengan suplai yang beredar 941.47M CHARTGUY. Selama 24 jam terakhir, CHARTGUY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHARTGUY bergerak -0.39% dalam satu jam terakhir dan -11.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Just a Chart Guy (CHARTGUY)

$ 66.89K
$ 66.89K$ 66.89K

--
----

$ 66.89K
$ 66.89K$ 66.89K

941.47M
941.47M 941.47M

941,473,679.833151
941,473,679.833151 941,473,679.833151

Kapitalisasi Pasar Just a Chart Guy saat ini adalah $ 66.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHARTGUY adalah 941.47M, dan total suplainya sebesar 941473679.833151. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.89K.

Riwayat Harga Just a Chart Guy USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-14.43%

-11.83%

-11.83%

Riwayat Harga Just a Chart Guy (CHARTGUY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Just a Chart Guy ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Just a Chart Guy ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Just a Chart Guy ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Just a Chart Guy ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-14.43%
30 Days$ 0+30.89%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Just a Chart Guy

Prediksi Harga Just a Chart Guy (CHARTGUY) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CHARTGUY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Just a Chart Guy (CHARTGUY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Just a Chart Guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Just a Chart Guy (CHARTGUY)

Situs Web Resmi

Tentang Just a Chart Guy

Berapa nilai Just a Chart Guy saat ini?

Just a Chart Guy saat ini diperdagangkan seharga Rp1.19677099978275000, dengan pergerakan harga sebesar -14.43% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan CHARTGUY hari ini, naik atau turun?

CHARTGUY telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer Just a Chart Guy hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual CHARTGUY.

Apa yang membuat Just a Chart Guy berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, CHARTGUY menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah CHARTGUY yang beredar di pasar?

Terdapat 941473679.833151 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Just a Chart Guy sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp2.43514684642635000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.70391358312345000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Just a Chart Guy

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:45:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Just a Chart Guy (CHARTGUY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

