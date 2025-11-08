Harga Kaboom Hari Ini

Harga live Kaboom (KABOOM) hari ini adalah $ 0.0000066, dengan perubahan 4.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KABOOM ke USD saat ini adalah $ 0.0000066 per KABOOM.

Kaboom saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,590.24, dengan suplai yang beredar 998.21M KABOOM. Selama 24 jam terakhir, KABOOM diperdagangkan antara $ 0.00000633 (low) dan $ 0.00000661 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00266209, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000606.

Dalam kinerja jangka pendek, KABOOM bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -21.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kaboom (KABOOM)

Kapitalisasi Pasar $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Suplai Peredaran 998.21M 998.21M 998.21M Total Suplai 998,212,028.509088 998,212,028.509088 998,212,028.509088

