Harga KAFKA ai Hari Ini

Harga live KAFKA ai (KAFKA) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAFKA ke USD saat ini adalah -- per KAFKA.

KAFKA ai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,090.62, dengan suplai yang beredar 999.92M KAFKA. Selama 24 jam terakhir, KAFKA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00147147, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAFKA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -35.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KAFKA ai (KAFKA)

Kapitalisasi Pasar $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,918,513.885729 999,918,513.885729 999,918,513.885729

