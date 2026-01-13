Harga KapiPlara Hari Ini

Harga live KapiPlara (KAPI) hari ini adalah $ 0.00000714, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAPI ke USD saat ini adalah $ 0.00000714 per KAPI.

KapiPlara saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,131.18, dengan suplai yang beredar 999.17M KAPI. Selama 24 jam terakhir, KAPI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000726, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000692.

Dalam kinerja jangka pendek, KAPI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KapiPlara (KAPI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Suplai Peredaran 999.17M 999.17M 999.17M Total Suplai 999,169,830.537191 999,169,830.537191 999,169,830.537191

