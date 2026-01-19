Berapa nilai Karat saat ini?

Karat saat ini diperdagangkan seharga Rp8.89418797352800000, dengan pergerakan harga sebesar -1.65% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan KAT hari ini, naik atau turun?

KAT telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem ZkSync Ecosystem.

Seberapa populer Karat hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual KAT.

Apa yang membuat Karat berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori ZkSync Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, KAT menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah KAT yang beredar di pasar?

Terdapat 1090715670.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Karat sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp284.86533883632250000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp7.38709094251650000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.