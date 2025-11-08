Harga Kek on Sol Hari Ini

Harga live Kek on Sol (KEK) hari ini adalah $ 0.00000764, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEK ke USD saat ini adalah $ 0.00000764 per KEK.

Kek on Sol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,638.66, dengan suplai yang beredar 999.25M KEK. Selama 24 jam terakhir, KEK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00058543, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000538.

Dalam kinerja jangka pendek, KEK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kek on Sol (KEK)

Kapitalisasi Pasar $ 7.64K$ 7.64K $ 7.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.64K$ 7.64K $ 7.64K Suplai Peredaran 999.25M 999.25M 999.25M Total Suplai 999,253,276.326133 999,253,276.326133 999,253,276.326133

