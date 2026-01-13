Berapa harga real-time Khorus hari ini?

Harga live Khorus berada pada Rp0.63644667749330000, bergerak -4.15% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk KHO?

KHO telah diperdagangkan antara Rp0.62953976542945000 dan Rp0.66407432574870000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Khorus hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana KHO saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa KHO menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Khorus?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp377151090.940180000, Khorus berada di peringkat #9738, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami KHO baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Khorus dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp18.34829612825245000, sementara ATL-nya adalah Rp0.62953976542945000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar KHO?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (592600000.0 token), kinerja kategori dalam Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents,x402 Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.