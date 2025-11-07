Harga Kill Zero Hari Ini

Harga live Kill Zero (K0) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi K0 ke USD saat ini adalah -- per K0.

Kill Zero saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 167,125, dengan suplai yang beredar 7.64B K0. Selama 24 jam terakhir, K0 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, K0 bergerak -0.53% dalam satu jam terakhir dan -13.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kill Zero (K0)

Kapitalisasi Pasar $ 167.13K$ 167.13K $ 167.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 167.13K$ 167.13K $ 167.13K Suplai Peredaran 7.64B 7.64B 7.64B Total Suplai 7,640,354,721.073351 7,640,354,721.073351 7,640,354,721.073351

Kapitalisasi Pasar Kill Zero saat ini adalah $ 167.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar K0 adalah 7.64B, dan total suplainya sebesar 7640354721.073351. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 167.13K.