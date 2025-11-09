Tokenomi Kilopi (LOP)

Tokenomi Kilopi (LOP)

Telusuri wawasan utama tentang Kilopi (LOP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:02:33 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Kilopi (LOP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Kilopi (LOP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 81.13K
Total Suplai:
$ 2.67B
Suplai yang Beredar:
$ 1.16B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 186.69K
All-Time High:
$ 0.02198867
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Kilopi (LOP)

What is the project about? Kilopi is an ecosystem where people can involve and contribute without worrying about justice. Every person who involves and contributes to this ecosystem, would eventually receive a share of the Kilopi [LOP] tokens. Kilopi [LOP] token is the main asset of this organization. Every service that is being built by Kilopi, would have a function regarding the Kilopi [LOP] token.

What makes your project unique? Kilopi is building sustainable dApps in many categories, mainly online games without requiring the players to pay.

History of your project. Kilopi project has been started to be developed in 2019. The project has many sustainable dApps already working in many categories. 2 games, 1 staking dApp, 1 D.A.O dApp, 1 poll dApp and 1 transparency dApp

What’s next for your project? Kilopi will keep updating the dApps which are already running and will develop many new sustainable dApps in many categories.

What can your token be used for? MoM(Game): PlayToEarn Pathfinder: PayToGetService D.A.O: PayToVote, VoteToEarn Skallia(Game): PlayToEarn Collector: InvestToEarn

Situs Web Resmi:
https://kilopi.net/
Whitepaper:
https://kilopi.net/files/whitepaper_kilopi.pdf

Tokenomi Kilopi (LOP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Kilopi (LOP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LOP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LOP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LOP, jelajahi harga live token LOP!

