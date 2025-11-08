Harga Kilopi Hari Ini

Harga live Kilopi (LOP) hari ini adalah --, dengan perubahan 17.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOP ke USD saat ini adalah -- per LOP.

Kilopi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 80,339, dengan suplai yang beredar 1.16B LOP. Selama 24 jam terakhir, LOP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02198867, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LOP bergerak +2.40% dalam satu jam terakhir dan +6.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kilopi (LOP)

Kapitalisasi Pasar $ 80.34K$ 80.34K $ 80.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 184.88K$ 184.88K $ 184.88K Suplai Peredaran 1.16B 1.16B 1.16B Total Suplai 2,668,775,436.0 2,668,775,436.0 2,668,775,436.0

