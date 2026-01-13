Harga King Of Meme Hari Ini

Harga live King Of Meme (LION) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LION ke USD saat ini adalah $ 0 per LION.

King Of Meme saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 105,892, dengan suplai yang beredar 109.10T LION. Selama 24 jam terakhir, LION diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LION bergerak +0.03% dalam satu jam terakhir dan +4.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar King Of Meme (LION)

Kapitalisasi Pasar $ 105.89K$ 105.89K $ 105.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 105.89K$ 105.89K $ 105.89K Suplai Peredaran 109.10T 109.10T 109.10T Total Suplai 109,100,000,000,000.0 109,100,000,000,000.0 109,100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar King Of Meme saat ini adalah $ 105.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LION adalah 109.10T, dan total suplainya sebesar 109100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 105.89K.