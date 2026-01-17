Berapa harga saat ini dari Kitty AI?

Kitty AI diperdagangkan pada Rp3.09924339949536000, mengalami pergerakan harga sebesar 0.18% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Kitty AI adalah Rp82.91540951493501000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp1.47474360059975000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan KITTY hari ini?

Market capitalization berada pada Rp3082746554.175184000, menempatkan aset ini di peringkat #6214 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Kitty AI?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan KITTY.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 994685833.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Kitty AI termasuk?

Kitty AI merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,AI Meme, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai KITTY?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan KITTY memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.