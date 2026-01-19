BursaDEX+
Harga live Klink Finance hari ini adalah 0.00285703 USD. Kapitalisasi pasar KLINK adalah 129,132 USD. Lacak informasi harga aktual KLINK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang KLINK

Info Harga KLINK

Penjelasan KLINK

Situs Web Resmi KLINK

Tokenomi KLINK

Prakiraan Harga KLINK

Logo Klink Finance

Harga Klink Finance (KLINK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KLINK ke USD:

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Klink Finance (KLINK)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:36:51 (UTC+8)

Harga Klink Finance Hari Ini

Harga live Klink Finance (KLINK) hari ini adalah $ 0.00285703, dengan perubahan 3.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KLINK ke USD saat ini adalah $ 0.00285703 per KLINK.

Klink Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 129,132, dengan suplai yang beredar 45.20M KLINK. Selama 24 jam terakhir, KLINK diperdagangkan antara $ 0.00270948 (low) dan $ 0.00303467 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.154812, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00252399.

Dalam kinerja jangka pendek, KLINK bergerak -0.43% dalam satu jam terakhir dan -30.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Klink Finance (KLINK)

Kapitalisasi Pasar Klink Finance saat ini adalah $ 129.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KLINK adalah 45.20M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.86M.

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.43%

-3.68%

-30.16%

-30.16%

Riwayat Harga Klink Finance (KLINK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Klink Finance ke USD adalah $ -0.000109345954050689.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Klink Finance ke USD adalah $ -0.0009544031.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Klink Finance ke USD adalah $ -0.0016841914.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Klink Finance ke USD adalah $ -0.02811261876292941.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000109345954050689-3.68%
30 Days$ -0.0009544031-33.40%
60 Hari$ -0.0016841914-58.94%
90 Hari$ -0.02811261876292941-90.77%

Prediksi Harga untuk Klink Finance

Prediksi Harga Klink Finance (KLINK) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KLINK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Klink Finance (KLINK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Klink Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Klink Finance yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga KLINK pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Klink Finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Klink Finance (KLINK)

Situs Web Resmi

Tentang Klink Finance

Berapa harga live saat ini dari Klink Finance?

Klink Finance dihargai sebesar Rp48.28778098587850000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -3.68% selama 24 jam terakhir.

Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?

Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.

Seberapa likuid pasar KLINK?

Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.

Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?

Pergerakan harga antara Rp45.79398075120600000 dan Rp51.29014407423650000 menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.

Bagaimana peringkat Klink Finance saat ini di pasar?

Saat ini berada di peringkat #6712, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp2182510416.155400000.

Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?

Pasokan token yang beredar sebanyak 45198000.0 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas Klink Finance?

Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Klink Finance

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:36:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Klink Finance (KLINK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi Klink Finance Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.