Harga Klink Finance Hari Ini

Harga live Klink Finance (KLINK) hari ini adalah $ 0.00285703, dengan perubahan 3.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KLINK ke USD saat ini adalah $ 0.00285703 per KLINK.

Klink Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 129,132, dengan suplai yang beredar 45.20M KLINK. Selama 24 jam terakhir, KLINK diperdagangkan antara $ 0.00270948 (low) dan $ 0.00303467 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.154812, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00252399.

Dalam kinerja jangka pendek, KLINK bergerak -0.43% dalam satu jam terakhir dan -30.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Klink Finance (KLINK)

Kapitalisasi Pasar $ 129.13K$ 129.13K $ 129.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Suplai Peredaran 45.20M 45.20M 45.20M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Klink Finance saat ini adalah $ 129.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KLINK adalah 45.20M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.86M.