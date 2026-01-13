Berapa harga saat ini dari Kodiak Finance?

Kodiak Finance (KDK) diperdagangkan pada Rp3721.74063780, mencerminkan pergerakan harga sebesar -3.84% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Kodiak Finance dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem, KDK sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif KDK diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, KDK mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Kodiak Finance?

Terdapat 14750000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat KDK?

Kodiak Finance saat ini menempati peringkat pasar #2550 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp54776529720.00, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Kodiak Finance dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -3.84% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Kodiak Finance dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Perpetuals,Berachain Ecosystem, KDK menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.