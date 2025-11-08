Harga KOMI Hari Ini

Harga live KOMI (KOMI) hari ini adalah --, dengan perubahan 40.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOMI ke USD saat ini adalah -- per KOMI.

KOMI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,153, dengan suplai yang beredar 999.58M KOMI. Selama 24 jam terakhir, KOMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KOMI bergerak -0.44% dalam satu jam terakhir dan -93.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KOMI (KOMI)

Kapitalisasi Pasar $ 34.15K$ 34.15K $ 34.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.15K$ 34.15K $ 34.15K Suplai Peredaran 999.58M 999.58M 999.58M Total Suplai 999,580,181.366528 999,580,181.366528 999,580,181.366528

