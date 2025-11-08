Harga KURUMI Hari Ini

Harga live KURUMI (KU-CHAN) hari ini adalah $ 0.00018095, dengan perubahan 3.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KU-CHAN ke USD saat ini adalah $ 0.00018095 per KU-CHAN.

KURUMI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,095.2, dengan suplai yang beredar 100.00M KU-CHAN. Selama 24 jam terakhir, KU-CHAN diperdagangkan antara $ 0.00017079 (low) dan $ 0.0001876 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00525142, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00013802.

Dalam kinerja jangka pendek, KU-CHAN bergerak +1.08% dalam satu jam terakhir dan -81.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KURUMI (KU-CHAN)

Kapitalisasi Pasar $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KURUMI saat ini adalah $ 18.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KU-CHAN adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.10K.