Berapa harga live KYVE Network?

KYVE Network diperdagangkan pada Rp40.56485940518550000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -10.96% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini KYVE?

Volatilitas harga KYVE dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk KYVE Network?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp40.52243691390100000 (rendah) dan Rp47.32152846526700000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan KYVE?

Dalam 24 jam terakhir, KYVE mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp2945.40540085650000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp40.52243691390100000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk KYVE Network?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan KYVE dengan token Smart Contract Platform,Base Ecosystem,Modular Blockchain,Osmosis Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Smart Contract Platform,Base Ecosystem,Modular Blockchain,Osmosis Ecosystem, KYVE menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.