Harga Lets Get This Bread Hari Ini

Harga live Lets Get This Bread (LGTB) hari ini adalah $ 0.00000457, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LGTB ke USD saat ini adalah $ 0.00000457 per LGTB.

Lets Get This Bread saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,716, dengan suplai yang beredar 10.00B LGTB. Selama 24 jam terakhir, LGTB diperdagangkan antara $ 0.00000457 (low) dan $ 0.00000462 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00283765, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000434.

Dalam kinerja jangka pendek, LGTB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lets Get This Bread (LGTB)

Kapitalisasi Pasar $ 45.72K$ 45.72K $ 45.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.72K$ 45.72K $ 45.72K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

