Berapa harga perdagangan saat ini dari Levana?

Levana (LVN) saat ini dihargai Rp25.75146629314850000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -6.07% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Levana hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Terra Ecosystem,Injective Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Archway Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap LVN?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Levana dalam pasar kripto global?

Saat ini, Levana menduduki peringkat pasar #3552 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp20636260322.131000000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang LVN?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 803015393.67085, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Levana?

Rentang harga antara Rp25.34684699380550000 dan Rp27.44008426296300000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Levana dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Terra Ecosystem,Injective Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Archway Ecosystem lainnya, LVN terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.