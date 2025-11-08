Harga Linked Finance World Hari Ini

Harga live Linked Finance World (LFW) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LFW ke USD saat ini adalah -- per LFW.

Linked Finance World saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,754.88, dengan suplai yang beredar 16.49M LFW. Selama 24 jam terakhir, LFW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.16, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LFW bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -14.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Linked Finance World (LFW)

Kapitalisasi Pasar $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 179.00K$ 179.00K $ 179.00K Suplai Peredaran 16.49M 16.49M 16.49M Total Suplai 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

