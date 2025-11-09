Tokenomi Little Buck (LITTLEBUCK)

Telusuri wawasan utama tentang Little Buck (LITTLEBUCK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:47:37 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Little Buck (LITTLEBUCK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Little Buck (LITTLEBUCK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 12.02K
Total Suplai:
$ 999.61M
Suplai yang Beredar:
$ 999.61M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 12.02K
All-Time High:
$ 0.00029831
All-Time Low:
$ 0.00001138
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Little Buck (LITTLEBUCK)

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

Situs Web Resmi:
https://www.littlebuck.org/

Tokenomi Little Buck (LITTLEBUCK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Little Buck (LITTLEBUCK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LITTLEBUCK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LITTLEBUCK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LITTLEBUCK, jelajahi harga live token LITTLEBUCK!

Prediksi Harga LITTLEBUCK

Ingin mengetahui arah LITTLEBUCK? Halaman prediksi harga LITTLEBUCK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

