Harga live Little Buck (LITTLEBUCK) hari ini adalah $ 0.00001232, dengan perubahan 4.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LITTLEBUCK ke USD saat ini adalah $ 0.00001232 per LITTLEBUCK.

Little Buck saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,317.99, dengan suplai yang beredar 999.61M LITTLEBUCK. Selama 24 jam terakhir, LITTLEBUCK diperdagangkan antara $ 0.00001138 (low) dan $ 0.00001233 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00029831, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001138.

Dalam kinerja jangka pendek, LITTLEBUCK bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -19.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Little Buck (LITTLEBUCK)

Kapitalisasi Pasar $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Suplai Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Total Suplai 999,611,301.875551 999,611,301.875551 999,611,301.875551

Kapitalisasi Pasar Little Buck saat ini adalah $ 12.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LITTLEBUCK adalah 999.61M, dan total suplainya sebesar 999611301.875551. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.32K.