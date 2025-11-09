Tokenomi Loose (LOOSE)

Telusuri wawasan utama tentang Loose (LOOSE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:21:28 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Loose (LOOSE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Loose (LOOSE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 109.77K
Total Suplai:
$ 999.96M
Suplai yang Beredar:
$ 999.96M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 109.77K
All-Time High:
$ 0.00029839
All-Time Low:
$ 0.00009973
Harga Saat Ini:
$ 0.00010639
Informasi Loose (LOOSE)

LOOSE is a meme token on the Solana blockchain, launched via pump.fun with a fair launch. The project features daily creative livestreams by a renowned web3 artist, @mariaartpro.

Holders gain access to community rewards and exclusive NFT art drops created by Maria. The community centers on Maria’s new IP, "Loose," which embodies the free expression of the inner degen, connecting members through art that reflects their deepest emotions. The project aims to grow the Loose community and expand the IP by consistently delivering high quality art.

Situs Web Resmi:
https://www.looseonsol.com/

Tokenomi Loose (LOOSE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Loose (LOOSE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token LOOSE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token LOOSE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi LOOSE, jelajahi harga live token LOOSE!

Prediksi Harga LOOSE

Ingin mengetahui arah LOOSE? Halaman prediksi harga LOOSE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

