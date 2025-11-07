Harga Loose Hari Ini

Harga live Loose (LOOSE) hari ini adalah --, dengan perubahan 19.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOOSE ke USD saat ini adalah -- per LOOSE.

Loose saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 121,654, dengan suplai yang beredar 999.96M LOOSE. Selama 24 jam terakhir, LOOSE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LOOSE bergerak +1.21% dalam satu jam terakhir dan -48.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Loose (LOOSE)

Kapitalisasi Pasar $ 121.65K$ 121.65K $ 121.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 121.65K$ 121.65K $ 121.65K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,959,679.106343 999,959,679.106343 999,959,679.106343

