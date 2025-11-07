Harga LOULOU (LOULOU)
-0.26%
-2.79%
+12.04%
+12.04%
Harga aktual LOULOU (LOULOU) adalah $0.00143662. Selama 24 jam terakhir, LOULOU diperdagangkan antara low $ 0.00138154 dan high $ 0.00151242, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOULOU adalah $ 0.01142393, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00118383.
Dalam hal kinerja jangka pendek, LOULOU telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, -2.79% selama 24 jam, dan +12.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar LOULOU saat ini adalah $ 1.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOULOU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.44M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga LOULOU ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LOULOU ke USD adalah $ -0.0004618902.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LOULOU ke USD adalah $ -0.0006401564.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LOULOU ke USD adalah $ -0.0008152417281656397.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-2.79%
|30 Days
|$ -0.0004618902
|-32.15%
|60 Hari
|$ -0.0006401564
|-44.55%
|90 Hari
|$ -0.0008152417281656397
|-36.20%
Memahami tokenomi LOULOU (LOULOU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOULOU sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
