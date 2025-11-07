BursaDEX+
Harga live LOULOU hari ini adalah 0.00143662 USD. Lacak informasi harga aktual LOULOU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOULOU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LOULOU

Info Harga LOULOU

Penjelasan LOULOU

Situs Web Resmi LOULOU

Tokenomi LOULOU

Prakiraan Harga LOULOU

Harga LOULOU (LOULOU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LOULOU ke USD:

$0.00143662
-2.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live LOULOU (LOULOU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:34:10 (UTC+8)

Informasi Harga LOULOU (LOULOU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00138154
Low 24 Jam
$ 0.00151242
High 24 Jam

$ 0.00138154
$ 0.00151242
$ 0.01142393
$ 0.00118383
-0.26%

-2.79%

+12.04%

+12.04%

Harga aktual LOULOU (LOULOU) adalah $0.00143662. Selama 24 jam terakhir, LOULOU diperdagangkan antara low $ 0.00138154 dan high $ 0.00151242, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOULOU adalah $ 0.01142393, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00118383.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOULOU telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, -2.79% selama 24 jam, dan +12.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LOULOU (LOULOU)

$ 1.44M
--
$ 1.44M
1.00B
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar LOULOU saat ini adalah $ 1.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOULOU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.44M.

Riwayat Harga LOULOU (LOULOU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga LOULOU ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LOULOU ke USD adalah $ -0.0004618902.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LOULOU ke USD adalah $ -0.0006401564.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LOULOU ke USD adalah $ -0.0008152417281656397.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.79%
30 Days$ -0.0004618902-32.15%
60 Hari$ -0.0006401564-44.55%
90 Hari$ -0.0008152417281656397-36.20%

Apa yang dimaksud dengan LOULOU (LOULOU)

Memecoin based on sol.

💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶

🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰

🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀

💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸

🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾

🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰

⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸

🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶

🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕

💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya LOULOU (LOULOU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga LOULOU (USD)

Berapa nilai LOULOU (LOULOU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LOULOU (LOULOU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LOULOU.

Cek prediksi harga LOULOU sekarang!

LOULOU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi LOULOU (LOULOU)

Memahami tokenomi LOULOU (LOULOU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOULOU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang LOULOU (LOULOU)

Berapa nilai LOULOU (LOULOU) hari ini?
Harga live LOULOU dalam USD adalah 0.00143662 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOULOU ke USD saat ini?
Harga LOULOU ke USD saat ini adalah $ 0.00143662. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LOULOU?
Kapitalisasi pasar LOULOU adalah $ 1.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOULOU?
Suplai beredar LOULOU adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOULOU?
LOULOU mencapai harga ATH sebesar 0.01142393 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOULOU?
LOULOU mencapai harga ATL 0.00118383 USD.
Berapa volume perdagangan LOULOU?
Volume perdagangan 24 jam live LOULOU adalah -- USD.
Akankah harga LOULOU naik lebih tinggi tahun ini?
LOULOU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOULOU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting LOULOU (LOULOU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

