Informasi Harga LOULOU (LOULOU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: Low 24 Jam $ 0.00138154 High 24 Jam $ 0.00151242 All Time High $ 0.01142393 Harga Terendah $ 0.00118383 Perubahan Harga (1 Jam) -0.26% Perubahan Harga (1 Hari) -2.79% Perubahan Harga (7H) +12.04%

Harga aktual LOULOU (LOULOU) adalah $0.00143662. Selama 24 jam terakhir, LOULOU diperdagangkan antara low $ 0.00138154 dan high $ 0.00151242, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOULOU adalah $ 0.01142393, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00118383.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOULOU telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, -2.79% selama 24 jam, dan +12.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LOULOU (LOULOU)

Kapitalisasi Pasar $ 1.44M Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.44M Suplai Peredaran 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar LOULOU saat ini adalah $ 1.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOULOU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.44M.