Harga Lulu the Ostrich Hari Ini

Harga live Lulu the Ostrich (LULU) hari ini adalah $ 0.00003496, dengan perubahan 24.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LULU ke USD saat ini adalah $ 0.00003496 per LULU.

Lulu the Ostrich saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,957, dengan suplai yang beredar 999.93M LULU. Selama 24 jam terakhir, LULU diperdagangkan antara $ 0.0000265 (low) dan $ 0.00006641 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00016217, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000637.

Dalam kinerja jangka pendek, LULU bergerak -7.12% dalam satu jam terakhir dan +187.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lulu the Ostrich (LULU)

Kapitalisasi Pasar $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.96K$ 34.96K $ 34.96K Suplai Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Total Suplai 999,926,182.8280731 999,926,182.8280731 999,926,182.8280731

Kapitalisasi Pasar Lulu the Ostrich saat ini adalah $ 34.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LULU adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999926182.8280731. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.96K.