Harga Lyra Finance Hari Ini

Harga live Lyra Finance (LYRA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LYRA ke USD saat ini adalah -- per LYRA.

Lyra Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 204,196, dengan suplai yang beredar 623.63M LYRA. Selama 24 jam terakhir, LYRA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.677963, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LYRA bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -9.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lyra Finance (LYRA)

Kapitalisasi Pasar $ 204.20K$ 204.20K $ 204.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 327.43K$ 327.43K $ 327.43K Suplai Peredaran 623.63M 623.63M 623.63M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lyra Finance saat ini adalah $ 204.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LYRA adalah 623.63M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 327.43K.