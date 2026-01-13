BursaDEX+
Harga live macedo hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MACEDO adalah 120,441 USD. Lacak informasi harga aktual MACEDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MACEDO

Info Harga MACEDO

Penjelasan MACEDO

Situs Web Resmi MACEDO

Tokenomi MACEDO

Prakiraan Harga MACEDO

Harga macedo (MACEDO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MACEDO ke USD:

$0.00021731
$0.00021731
-2.70%1D
USD
Grafik Harga Live macedo (MACEDO)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:47:38 (UTC+8)

Harga macedo Hari Ini

Harga live macedo (MACEDO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MACEDO ke USD saat ini adalah $ 0 per MACEDO.

macedo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 120,441, dengan suplai yang beredar 554.24M MACEDO. Selama 24 jam terakhir, MACEDO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MACEDO bergerak -0.23% dalam satu jam terakhir dan -7.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar macedo (MACEDO)

$ 120.44K
$ 120.44K

--
--

$ 217.31K
$ 217.31K

554.24M
554.24M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar macedo saat ini adalah $ 120.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MACEDO adalah 554.24M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 217.31K.

Riwayat Harga macedo USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.23%

-2.75%

-7.60%

-7.60%

Riwayat Harga macedo (MACEDO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga macedo ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga macedo ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga macedo ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga macedo ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.75%
30 Days$ 0-8.71%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk macedo

Prediksi Harga macedo (MACEDO) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MACEDO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga macedo (MACEDO) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga macedo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga macedo yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MACEDO pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga macedo.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya macedo (MACEDO)

Situs Web Resmi

Tentang macedo

Berapa harga live macedo?

macedo diperdagangkan pada Rp3.66008049100827000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.75% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini MACEDO?

Volatilitas harga MACEDO dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk macedo?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp3.55312954021032000 (rendah) dan Rp4.07895767940906000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan MACEDO?

Dalam 24 jam terakhir, MACEDO mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp8.66875352223573000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2.6493518992941000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk macedo?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan MACEDO dengan token Base Ecosystem,Zora Creator lainnya?

Dalam kategori Base Ecosystem,Zora Creator, MACEDO menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang macedo

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:47:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting macedo (MACEDO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi macedo Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.