Berapa harga live macedo?

macedo diperdagangkan pada Rp3.66008049100827000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -2.75% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini MACEDO?

Volatilitas harga MACEDO dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk macedo?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp3.55312954021032000 (rendah) dan Rp4.07895767940906000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan MACEDO?

Dalam 24 jam terakhir, MACEDO mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp8.66875352223573000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2.6493518992941000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk macedo?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan MACEDO dengan token Base Ecosystem,Zora Creator lainnya?

Dalam kategori Base Ecosystem,Zora Creator, MACEDO menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.