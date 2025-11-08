Harga Machine Delusions Hari Ini

Harga live Machine Delusions (MDEL) hari ini adalah $ 0.00001183, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MDEL ke USD saat ini adalah $ 0.00001183 per MDEL.

Machine Delusions saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,829.15, dengan suplai yang beredar 1.00B MDEL. Selama 24 jam terakhir, MDEL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00142326, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001013.

Dalam kinerja jangka pendek, MDEL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Machine Delusions (MDEL)

Kapitalisasi Pasar $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Machine Delusions saat ini adalah $ 11.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MDEL adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.83K.