Harga Market Maverick Hari Ini

Harga live Market Maverick (LUIGI) hari ini adalah $ 0.00126698, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUIGI ke USD saat ini adalah $ 0.00126698 per LUIGI.

Market Maverick saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,607, dengan suplai yang beredar 21.00M LUIGI. Selama 24 jam terakhir, LUIGI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.163593, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00108121.

Dalam kinerja jangka pendek, LUIGI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Market Maverick (LUIGI)

Kapitalisasi Pasar $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.61K$ 26.61K $ 26.61K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

