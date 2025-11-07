Harga Marv Hari Ini

Harga live Marv (MARV) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARV ke USD saat ini adalah -- per MARV.

Marv saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 107,747, dengan suplai yang beredar 420.69T MARV. Selama 24 jam terakhir, MARV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MARV bergerak +0.83% dalam satu jam terakhir dan -26.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Marv (MARV)

Kapitalisasi Pasar $ 107.75K$ 107.75K $ 107.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 107.75K$ 107.75K $ 107.75K Suplai Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Total Suplai 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Marv saat ini adalah $ 107.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MARV adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.75K.