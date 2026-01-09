Berapa harga MattleFun (MATTLE) hari ini?

Harga live adalah Rp557.61137289776100000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 5.17%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token MATTLE yang beredar?

Suplai beredar MATTLE adalah 17499243.648118, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki MattleFun?

Ada perkiraan -- pemegang unik MATTLE di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar MattleFun hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp9757781181.470700000, menempatkan MattleFun pada peringkat #4459 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif MATTLE diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru MattleFun?

Pergerakan harga terbaru sebesar 5.17% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Gaming (GameFi),Solana Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.