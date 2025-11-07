BursaDEX+
Harga live Maya World hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual MAYA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAYA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Maya World hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual MAYA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAYA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Maya World

Harga Maya World (MAYA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MAYA ke USD:

$0.00033487
$0.00033487$0.00033487
+29.60%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Maya World (MAYA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:09:14 (UTC+8)

Informasi Harga Maya World (MAYA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

+29.64%

+11.20%

+11.20%

Harga aktual Maya World (MAYA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, MAYA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAYA adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAYA telah berubah sebesar -0.75% selama 1 jam terakhir, +29.64% selama 24 jam, dan +11.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Maya World (MAYA)

$ 320.15K
$ 320.15K$ 320.15K

--
----

$ 340.58K
$ 340.58K$ 340.58K

939.99M
939.99M 939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Maya World saat ini adalah $ 320.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAYA adalah 939.99M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 340.58K.

Riwayat Harga Maya World (MAYA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Maya World ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Maya World ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Maya World ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Maya World ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+29.64%
30 Days$ 0+106.01%
60 Hari$ 0+29.24%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Maya World (MAYA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Maya World (USD)

Berapa nilai Maya World (MAYA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Maya World (MAYA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Maya World.

Cek prediksi harga Maya World sekarang!

MAYA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Maya World (MAYA)

Memahami tokenomi Maya World (MAYA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAYA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Maya World (MAYA)

Berapa nilai Maya World (MAYA) hari ini?
Harga live MAYA dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAYA ke USD saat ini?
Harga MAYA ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Maya World?
Kapitalisasi pasar MAYA adalah $ 320.15K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAYA?
Suplai beredar MAYA adalah 939.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAYA?
MAYA mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAYA?
MAYA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MAYA?
Volume perdagangan 24 jam live MAYA adalah -- USD.
Akankah harga MAYA naik lebih tinggi tahun ini?
MAYA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAYA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Maya World (MAYA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

