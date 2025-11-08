Harga Mentat Hari Ini

Harga live Mentat (SPICE) hari ini adalah $ 0.00000712, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPICE ke USD saat ini adalah $ 0.00000712 per SPICE.

Mentat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,123.11, dengan suplai yang beredar 999.84M SPICE. Selama 24 jam terakhir, SPICE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03520001, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000594.

Dalam kinerja jangka pendek, SPICE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mentat (SPICE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,836,677.094542 999,836,677.094542 999,836,677.094542

