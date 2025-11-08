Harga Mentat (SPICE)
Harga live Mentat (SPICE) hari ini adalah $ 0.00000712, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPICE ke USD saat ini adalah $ 0.00000712 per SPICE.
Mentat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,123.11, dengan suplai yang beredar 999.84M SPICE. Selama 24 jam terakhir, SPICE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03520001, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000594.
Dalam kinerja jangka pendek, SPICE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Mentat saat ini adalah $ 7.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPICE adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999836677.094542. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.12K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Mentat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mentat ke USD adalah $ -0.0000020148.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mentat ke USD adalah $ -0.0000007000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mentat ke USD adalah $ -0.000007722243156028008.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ -0.0000020148
|-28.29%
|60 Hari
|$ -0.0000007000
|-9.83%
|90 Hari
|$ -0.000007722243156028008
|-52.02%
Pada tahun 2040, harga Mentat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.
Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.
The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.
This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.
