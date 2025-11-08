Harga Merge Hari Ini

Harga live Merge (MERGE) hari ini adalah $ 0.00012127, dengan perubahan 8.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MERGE ke USD saat ini adalah $ 0.00012127 per MERGE.

Merge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,954.72, dengan suplai yang beredar 90.33M MERGE. Selama 24 jam terakhir, MERGE diperdagangkan antara $ 0.00009493 (low) dan $ 0.00013024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.091276, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006282.

Dalam kinerja jangka pendek, MERGE bergerak +0.88% dalam satu jam terakhir dan -8.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Merge (MERGE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K Suplai Peredaran 90.33M 90.33M 90.33M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Merge saat ini adalah $ 10.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MERGE adalah 90.33M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.13K.