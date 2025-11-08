Harga Merge Token Hari Ini

Harga live Merge Token (MERGE) hari ini adalah $ 0.00001613, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MERGE ke USD saat ini adalah $ 0.00001613 per MERGE.

Merge Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,302.26, dengan suplai yang beredar 1.14B MERGE. Selama 24 jam terakhir, MERGE diperdagangkan antara $ 0.00001562 (low) dan $ 0.00001633 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00124051, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001513.

Dalam kinerja jangka pendek, MERGE bergerak +1.66% dalam satu jam terakhir dan -16.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Merge Token (MERGE)

Kapitalisasi Pasar $ 18.30K$ 18.30K $ 18.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Suplai Peredaran 1.14B 1.14B 1.14B Total Suplai 1,943,000,000.0 1,943,000,000.0 1,943,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Merge Token saat ini adalah $ 18.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MERGE adalah 1.14B, dan total suplainya sebesar 1943000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.33K.