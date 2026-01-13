Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Meta Bitcoin Super?

Meta Bitcoin Super beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari MBTCS?

Token ini dihargai sebesar Rp4492.167822418008000, mencatat pergerakan harga sebesar -0.71% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Meta Bitcoin Super?

Meta Bitcoin Super termasuk dalam kategori Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA). Klasifikasi ini membantu investor membandingkan MBTCS dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Meta Bitcoin Super?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp751496549.696304000, menempatkan aset ini di peringkat #8522. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai MBTCS yang beredar saat ini?

Terdapat 167289.8016890672 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Meta Bitcoin Super hari ini?

Dalam satu hari terakhir, MBTCS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Meta Bitcoin Super berfluktuasi antara Rp4482.83560040304000 dan Rp4526.346664418676000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.