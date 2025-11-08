Harga Meta Doge Hari Ini

Harga live Meta Doge (METADOGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi METADOGE ke USD saat ini adalah -- per METADOGE.

Meta Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,248, dengan suplai yang beredar 1,000.00T METADOGE. Selama 24 jam terakhir, METADOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, METADOGE bergerak +1.48% dalam satu jam terakhir dan +4.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meta Doge (METADOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.25K$ 32.25K $ 32.25K Suplai Peredaran 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total Suplai 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Kapitalisasi Pasar Meta Doge saat ini adalah $ 32.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar METADOGE adalah 1,000.00T, dan total suplainya sebesar 1.0e+15. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.25K.